Orașe digitale din România. Trecem la nivelul următor Exista o serie de localitați din Romania care au facut progrese notabile in materie de digitalizare. Sunt comune, orașe sau municipii care au reușit sa creeze o interfața online in relația cu cetațenii și sa faca transparente informațiile și deciziile luate de primarii. In lipsa reorganizarii administrative (Romania are in mod cert prea multe unitați teritoriale), exista exemple de localitați in care digitalizarea a facut progrese notabile. Cel mai recent exemplu este municipiul Campulung din județul Argeș care a reușit sa adopte o soluție digitala integrata. Ceea ce inseamna ca locuitorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

