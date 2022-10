Orădean, reclamat că ar crește 200 de șobolani în apartament. Animalele erau hrană pentru 3 pitoni Un barbat din Oradea are pasiuni „mai altfel”. Dupa ce a fost prins ca a aruncat la ghena de gunoi a blocului 3 pitoni, acum un coleg de serviciu a alertat autoritațile din nou. Tanarul crește in captivitate 200 de șobolani, animale care ar fi fost hrana pentru cei 2 șerpi abandonați. Comisariatul Județean al Garzii de Mediu Bihor face cercetari dupa ce un tanar din Oradea a abandonat la gunoi trei pitoni in cartierul Rogerius. Comisarul șef Sever Șerbanescu spune ca tanarul nu a vrut sa spuna sursa din care și-a procurat pitonii. Acum autoritatile sunt din nou in alerta dupa ce au primit un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Autoritatile sunt din nou in alerta dupa ce au primit un telefon de la un barbat care s-a prezentat ca fiind un coleg de munca de-al tanatului, a anunțat ca acesta crește in captivitate 200 de șobolani pe care ii folosea drept hrana pentru serpi. Conform colegului, oradeanul ar mai creste pe undeva…

