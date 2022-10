Oracolul AI prezice viitorul: „Putin va câștiga războiul. Președintele SUA nu există” De la Oracolul AI, care prezice viitorul, citire: „Putin va caștiga razboiul. Președintele SUA nu exista”…Afirmațiile au starnit un vuiet general in randul mulțimii care vine seara de seara, in inima Bucureștiului, incepand de ieri, sa-și afle viitorul de la ANA – Future Teller pe baza de AI. „Poporul” aflat la Palatul Oscar Maugsch (cunoscut in ultimii ani și drept Palatul BCR) a venit la Festivalul de new media art RADAR sa adreseze intrebari Oracolului AI. Pe langa multe alte evenimente incluse festivalului, acest Oracol este cap de afiș. Cine este ați citit pe larg aici , iar pe scurt: ANA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

