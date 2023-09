Stiri pe aceeasi tema

- De obicei, Amazon isi mareste numarul de angajati in timpul sezonului de varf al cumparaturilor de sarbatori, aducand un numar mare de lucratori temporari, astfel incat sa poata tine mai bine pasul cu cresterea cererii. Numarul de angajati din perioada sarbatorilor este semnificativ mai mare fata de…

- La deschidere, Arm a fost evaluat la aproape 60 de miliarde de dolari. Compania, care este tranzactionata sub simbolul ”ARM”, a vandut aproximativ 95,5 milioane de actiuni. SoftBank, care a privatizat compania in 2016, controleaza aproximativ 90% din actiunile aflate in circulatie. Miercuri, Arm a stabilit…

- ”Subventionam terminale, dar am multimplicat atat de mult productia noastra de terminale incat nu mai subventionam terminale, ceea ce este un loc bun pentru noi”, a declarat Jonathan Hofeller, vicepresedinte al Starlink si vanzari comerciale al SpaceX, in timpul unei panel la conferinta World Satellite…

- Compania mama a OnlyFans, Fenix International Limited, transmite ca profiturile anuale au crescut la peste jumatate de miliard de dolari. Leonid Radvinsky, proprietarul platformei, a primit 338 de milioane de dolari in dividende pentru anul trecut, informeaza BBC.

- Riot, o companie de minat bitcoin, a facut milioane de dolari in timpul valului de caldura care a lovit mai multe zone ale planetei, anunța Ziarul Financiar.Compania de minat bitcoin, Riot Platforms Inc. a castigat milioane de dolari vanzand energie in loc sa produca token-uri in al doilea trimestru,…

- Compania a mai spus ca va pune la dispozitie imediat companiilor o versiune mai sigura a motorului sau de cautare Bing, cu scopul de a raspunde preocuparilor lor legate de protectia datelor, de a le creste interesul pentru AI si de a concura mai mult cu Google. La conferinta virtuala Inspire, compania…

- O romanca stabilita in Australia se poate mandri cu o afacere care-i aduce milioane de dolari. Ideea care poate parea una banala i-a adus succesul. Produsele ei sunt apreciate de foarte mulți oameni. Cum a dat romanca lovitura? Romanca care a dat lovitura in Australia O romanca, in varsta de 39 de ani,…

- Thomson Reuters a incheiat un acord pentru cumpararea Casetext, o companie startup din domeniul juridic care detine un asistent de inteligenta artificiala pentru profesionistii in drept, intr-o tranzactie de 650 de milioane de dolari, in numerar, transmite Reuters, potrivit news.ro.Directorul financiar…