Ora de iarnă 2022. Când trebuie să reglăm ceasurile Scopul acestei schimbari este acela de a folosi cat mai mult posibil lumina solara, insa anumiți experți susțin ca „datul ceasului” poate avea consecințe devastatoare din punct de vedere al sanatații pe termen lung. Revenirea la ora de iarna se va face la data de 30 octombrie 2022, duminica, atunci cand ora 04:00 va deveni ora 03:00, iar lumina solara va fii pentru mai puține ore pe cer, astfel incat noaptea devine mai lunga. Cand trecem la ora de iarna, dormim cu o ora mai mult. Ziua de 30 octombrie va avea 25 de ore. Ca o regula generala: trecerea la ora de vara se face in ultimul weekend din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

