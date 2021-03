Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, o declaratie de presa, de la ora 17.10, la Palatul Cotroceni, se arata in comunicatul transmis de Administratia Prezidentiala. Șeful statului Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, ora 16.00, o ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. La ședința sunt prezenți premierul Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Hunor Kelemen și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. PNRR este cadrul in care Romania va cheltui in urmatorii…