Opuntia, fructul de cactus un aliment sățios Fructul de cactus opuntia este o apariție stranie in magazinele noastre, dar merita sa il cumperi și sa guști macar o data. In țarile lui de origine este un fruct deosebit de apreciat, este considerat un aliment sațios și hranitor și totodata un ajutor in curele de slabire. Opuntia este tot mai studiata și apreciata de medici și nutriționiști. Este fructul cactusului opuntia, unul dintre cei mai intens cultivați cactuși comestibili in zonele aride și foarte calde din Africa și America. De la acest cactus nu se consuma doar fructele, ci și tulpinile foarte fragede și tinere, care se pot gati… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor contaminate cu noul coronavirus a continuat sa creasca puternic in Europa, a crescut in Africa si in America si a scazut in Asia - acestea sunt cele mai marcante evolutii din aceasta saptamana, potrivit unei baze de date AFP.

