Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Nicolae Guța și familia sa dețin un adevarat palat in apropiere de Petroșani, județul Hunedoara. Familia Guța a decis sa scoata la vanzare proprietatea pentru un preț de 950.000 de euro negociabil.Proprietatea este intr-o zona de munte, iar in apropiere se afla masivul Parang și stațiunea…

- In zilele urmatoare, Romania va fi lovita de un alt ciclon, care va aduce ploi abundente și vant puternic. De la vest la est, Romania a fost, luni, țara cu trei anotimpuri. La Timișoara a plouat ca toamna, iar pe Transalpina, buldozerele și-au croit drum cu greu printre nameții de trei metri. De asemenea,…

- Publicul si turistii aflati in trecere prin judet vor avea acces gratuit in toate muzeele cu ocazia "Noptii Muzeelor" a anuntat, vineri, serviciul de comunicare al Consiliului Judetean (CJ) Maramures.Conform aceleiasi surse, programul de vizitare si programele pregatite vor incepe sambata, de la…

- Un tunel inalt de 4 metri care inconjoara Facultatea de Chimie a fost descoperit in cladirea principala a ansamblului monumental Palatul Universitații, in timpul lucrarilor de consolidare. Anunțul a fost facut de catre arhitectul Mircea Capațana.

- Emil Nistor, proprietarul unui SRL din județul Alba, este acuzat ca a taiat ilegal peste 720 de arbori, paguba fiind estimata la circa 460.000 de lei.Afaceristul este acuzat și de fals in sute de documente prin care sa creeze o aparența de legalitate pentru traficul de lemn.Infracțiunile s-ar fi produs…

- Potrivit proiectului, valoarea de inventar a cladirii C1 D P 1E in suprafata desfasurata de 1.449 mp si suprafata construita de 431 mp este de 1.174.285,66 lei Anexa muzeului, in suprafata de 167 mp, are o valoare de inventar de 187.437,16 lei, iar terenul aferent, in suprafata de 1.636 mp, are o valoare…

- Sediul Teatrului Bulandra din București va fi consolidat cu bani din PNRR, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, printr-un mesaj postat pe internet. Mesajul a fost postat in ziua de 18 februarie 2023. Cu cateva zile mai inainte, in zona Olteniei, se produsesera mai multe cutremure, care…