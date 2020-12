Stiri pe aceeasi tema

- Situatia drepturilor omului in Belarus "a continuat sa se deterioreze" din luna septembrie, a denuntat vineri Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit AFP. "Am regretul sa raportez ca de la dezbaterea urgenta in Consiliul (drepturilor omului) asupra…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) indeamna, in primul raport independent major privind situatia din Belarus, publicat joi, la anularea rezultatului alegerilor prezidentiale de la 9 august si prezinta „torturi sistematice” si „incalcari masive ale drepturilor omului, relateaza…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a impus noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a precizat ca guvernul are in vedere interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Noile masuri, care includ interzicerea reuniunilor publice…

- Reprezentanții UE pregatesc un sistem de sancțiuni pentru incalcarea drepturilor omului. Proiectul, anunțat de președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen in discursul privind starea Uniunii, a fost prezentat marți, potrivit MEDIAFAX.Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant al Uniunii…

- In cadrul sedintei a Consiliului Permanent al OSCE, Delegatia Republicii Moldova a abordat subiectul privind posturile ilegale instalate in Zona de Securitate, ingradirea liberei circulatii si violarea drepturilor omului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova de catre regimul de la Tiraspol.…

- Președinții Rusiei, SUA și Franței, Vladimir Putin, Donald Trump și Emmanuel Macron, au convenit asupra unei declarații privind situația din Nagorno-Karabah, publicata pe site-ul Kremlinului. Despre pregatirea declarației a relatat anterior liderul rus in cadrul unei ședințe cu membrii permanenți ai…

- Administrația Trump a anunțat luni noi sancțiuni împotriva ministrului iranian al Apararii, dar și altor persoane implicate în programele balistic si nuclear ale Iranului în sprijinul afirmației americane ca toate sancțiunile ONU împotriva Teheranului sunt acum restaurate, o…

- Incalcarile drepturilor omului de catre Arabia Saudita, inclusiv asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, au fost denunțate de 29 de țari, marți, in fața Consiliului ONU pentru drepturile omului, la Geneva,...