Stiri pe aceeasi tema

- Opt romani au fost implicați intr-un grav accident produs in Italia, in urma caruia 4 au murit, iar 3 au fost raniți și au ajuns la spital, precizeaza MAE. Un alt roman, tatal copiilor, este in afara oricarui pericol. Doi copii, bunicii lor au murit, iar alți doi copii și mama lor sunt in stare grava.Ministerul…

- Opt romani au fost implicați intr-un grav accident produs in Italia, in urma caruia 4 au murit, iar 3 au fost raniți și au ajuns la spital, precizeaza MAE. Un alt roman este in afara oricarui...

- Scene șocante pe o autrostrada din Italia! Patru romani au murit intr-un grav accident rutier. Un Volkswagen Sharan, in care se aflau opt persoane, patru adulti si patru copii, toti de nationalitate romana, a lovit violent, din spate, un camion stationat.Doi copii in varsta de 10 luni si 10…

- Patru romani, printre care un bebeluș de zece luni și o fetița in varsta de zece ani, au murit intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino (Toscana), in urma caruia 4 cetațeni romani și-au pierdut viața și 7 persoane au fost ranite The post Accident dramatic in Italia: 4 romani au murit. Printre ei, un bebeluș de 10 luni și o fetița de 10 ani. Foto!…

- "Potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile olandeze la solicitarea Ambasadei Romaniei la Haga, in autovehiculul implicat in acest accident se aflau noua cetateni romani. Doi cetateni romani au decedat, patru au fost raniti, fiind transportati la o unitate medicala din zona, iar ceilalti…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca trei cetateni romani au murit dupa ce au fost infectati cu coronavirus in Italia. In momentul de fata, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu...

- Un roman din Italia a murit dupa infectarea cu coronavirus, a informat MAE. Cetațeanul roman avea și alte afecțiuni medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma demersurilor Ambasadei Romaniei la Roma și ale Consulatului General al Romaniei la Milano, autoritațile italiene au confirmat,…