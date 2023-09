Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 11.226 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in perioada 11-17 septembrie, cu 4.055 mai multe decat in intervalul precedent, potrivit datelor Ministerului Sanatații. De asemenea, au fost raportate 18 decese. Numarul celor diagnosticati cu COVID-19 si aflati in spitale se apropie…

- Virusul West Nile a facut o noua victima in Romania! Este vorba despre un barbat care locuia in zona de sud a municipiului Ploiești, care a murit din cauza infecției. Potrivit informațiilor, acesta fusese ințepat de un țanțar purtator al virusului West Nile.

