Opt morți, în urma atacului de la Pokrovsk. Ucraina spune că rachetele au lovit apartamente In urma atacului rusesc de luni seara, care au lovit centrul orașului Pokrovsk de doua ori, opt oameni au murit, dintre care cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, citat de Reuters. A doua racheta a lovit orasul controlat de Ucraina si aflat aproape de linia frontului la 40 de minute dupa prima, a spus guvernatorul. Aceasta a ucis si ranit salvatori, au declarat martori pentru un cameraman Reuters aflat acolo. Doi salvatori si un militar se afla printre morti. Noua politisti si un militar au fost raniti, insa majoritatea ranitilor sunt civili, inclusiv un membru al Consiliului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit de doua ori in noaptea de luni spre marți centrul orașului ucrainean Pokrovsk. Opt persoane au murit, inclusiv cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, transmite Reuters. Conform guvernatorului, cele doua rachete au lovit orașul controlat de Ucraina, aflat…

- Un restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a fost lovit marți de cel puțin doua rachete, a indicat guvernatorul regional, potrivit Agerpres care citeaza AFP. Trei persoane au murit, alte 22 sunt ranite, relateaza BBC. ”Doua rachete au fost trase asupra orasului Kramatorsk”, asupra…

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Premierul canadian Justin Trudeau a intreprins sambata o vizita la Kiev, intr-un gest de sustinere in conditiile in care Ucraina se pregateste pentru o contraofensiva majora impotriva fortelor ruse si se confrunta cu lovituri aeriene regulate, transmite Reuters. Trudeau a adus un omagiu la un memorial…

- Premierul canadian Justin Trudeau a intreprins sambata o vizita la Kiev, intr-un gest de sustinere in conditiile in care Ucraina se pregateste pentru o contraofensiva majora impotriva fortelor ruse si se confrunta cu lovituri aeriene regulate, transmite Reuters. Trudeau a adus un omagiu la un memorial…

- Fortele ruse au tras in mod repetat asupra unei conducte de amoniac din regiunea Harkov a Ucrainei, a declarat marti un guvernator local, o conducta potential cruciala pentru extinderea acordului care sa permita exportul in siguranta de cereale si ingrasaminte din porturile Marii Negre, informeaza Reuters.Prelungirea…

- Premierul danez Mette Frederiksen ar putea fi viitorul secretar general NATO, scrie luni presa internationala, in contextul vizitei pe care politicianul scandinav o face in SUA, alaturi de prim- ministrul britanic Rishi Sunak. Joe Biden ii primeste saptamana aceasta la Washington pe prim-ministrii…

- Rafael Grossi incearca de luni de zile sa stabileasca un acord care sa reduca riscul unui accident nuclear catastrofal ca urmare a activitatilor militare, precum bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, care se afla in Ucraina si este ocupata de Rusia de mai bine de un an, informeaza…