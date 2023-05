Stiri pe aceeasi tema

- Programul Interreg VI-A Romania – Ungaria, care are o alocare totala de 175.940.025 euro, a fost lansat, marti, la Oradea, in prezența ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, și ofera oportunitați de finanțare pentru opt județe din Romania și Ungaria. In cadrul evenimentului…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans plata aferenta lunii aprilie chiar inainte de Paște, mai precis in Saptamana Mare. Cei 640 de lei sunt realizați din…

- S-a decis noua formula de calcul a pensiilor. Anunțul ministrului Muncii vizeaza 5 milioane de romani Ministrul Muncii a facut anunțul care vizeaza cinci milioane de romani: S-a decis noua formula de calcul a pensiilor. Marius -Constantin Budai, ministrul Muncii, a explicat noua formula de calcul a…

- Cel mai important proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din Ramnicu Sarat a ajuns in faza semnarii contractului de finanțare. Este vorba despre reabilitarea mai multor strazi, cu o valoare de peste 6 milioane de euro, in cadrul Programului ,,Anghel Saligny”. ,,Cel mai important proiect, care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, in ședința de guvern de miercuri, ca vor fi alocați bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitați administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat ca au fost incheiate 168 de contracte in vederea consolidarii a 238 de cladiri din zone expuse riscului seismic, cu ajutorul finantarii PNRR. Prin Planul National de Redresare si Rezilienta este disponibila o finantare…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, a semnat 50 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 601.337.950,44 de lei, potrivit MINISTERULUI DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI.Contractele…