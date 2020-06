Opt din zece copii iau contact cu un smartphone în primii trei ani de viaţă Copiii cunosc si folosesc mult mai bine decat parintii lor telefoanele inteligente, 80% dintre ei intrand in contact direct cu un smartphone pana la varsta de trei ani, conform unui studiu privind relatia dintre copii si tehnologie, realizat de o agentie media.



'Inca de la cele mai mici varste (0-3 ani), copiii intra in contact si folosesc dispozitive de tip smartphone. Astfel, pana ajung la maturitate, acestia devin experti in ceea ce priveste functionalitatea acestor dispozitive. In timp ce categoria de varsta 0 - 3 ani intra in contact cu smartphone-ul cel mai des, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

