- Echipele de intervenție din Timiș au fost puse in alerta maxima in aceasta seara dupa ce un barbat a sunat de doua ori la 112 susținand ca a vazut opt persoane decedate intr-un camion aflat pe autostrada Arad – Timișoara, in zona localitații Orțișoara. Imediat, mai multe Ambulanțe, echipaje de descarcerare,…

- Concertele fac parte din proiectul Romanian Chamber Orchestra, care aduce in fața publicului 21 de muzicieni romani care fac performanța atat in țara, cat și in unele dintre cele mai importante orchestre internaționale. Directorii artistici ai proiectului sunt: Alexandru Tomescu, violonist…

- Alerta data de familia unui barbat din Timișoara, care a disparut la sfarșitul saptamanii trecute. Vineri, in data de 25 octombrie, acesta a plecat de acasa iar pana astazi nu a mai fost vazut. Disparutul sufera de probleme psihice. Marius Horea Barbulescu a plecat de la domiciliul sau, aflat pe strada…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP.

- Vremea este destul de capricioasa zilele acestea, iar toamna incepe sa iși arate colții. Dimineața aerul este cețos și este destul de frig, iar pe parcursul zilei temperaturile sunt neobișnuit de mari, aproape in toata țara.

- „Din primele cercetari a rezultat faptul ca un conducator auto de 30 de ani din Timișoara, in timp ce conducea un autoturism din direcția Lugoj catre Orșova, s-ar fi angajat in depașirea autoturismului din fața sa și ar fi patruns pe contrasens, unde ar fi intrat in coliziune frontala cu…

- Polițiștii din Timișoara au urmarit șoferul unui ATV care nu a oprit la semnalul oamenilor legii, in noaptea de duminica spre luni, aceștia fiind nevoiți sa traga șase focuri de arma in plan vertical, conform Mediafax.Citește și: Avocata Ingrid Mocanu a EXPLODAT la adresa Baroului București,…

- S-a dat alarma vineri dupa-amiaza la Timișoara, dupa ce un deținut care era încarcerat în regim semi-deschis la Penitenciarul Popa Șapca a evadat de la un punct de lucru din sudul orașului.