- Joi, 6 aprilie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați de 44 și 35 de ani, din comuna Mihalț, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere și amenințare. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara…

- SCANDAL la Mihalț: Doi barbați, REȚINUȚI dupa ce au distrus poarta unor vecini și i-au amenințat SCANDAL la Mihalț: Doi barbați, REȚINUȚI dupa ce au distrus poarta unor vecini și i-au amenințat La data de 6 aprilie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de…

- Doi barbați au ajuns dupa gratii, in urma unui conflict produs in localitatea Mihai Viteazu. In 30 martie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au dispus reținerea pentru 24 de ore, a doi barbați, de 19 și 31 de ani, din municipiul Turda și comuna Mihai Viteazu, cercetați pentru comiterea…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Band au identificat și reținut luni, 27 martie, pentru 24 de ore, trei barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. "In perioada 19 – 20 martie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza localitații Band a avut loc…

- Șase barbați cu varste cuprinse intre 24 și 55 de ani, trei din Sucevița și trei din Volovaț, au fost reținuți pentru 24 de ore. Dupa cateva saptamani de cercetari, lucratorii Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au dat de urma celor care luna trecuta au furat mai mulți arbori din padurea care ...

- Joi, 16 februarie 2023, in jurul orei 22.30, in urma activitaților investigativ – operative desfașurate, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Porumbacu de Jos, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au depistat-o pe tanara in varsta de 20 de ani pe…

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, doi barbati, unul de 38 de ani, din municipiul Craiova, iar al doilea de 26 de ani, din judetul Arad, banuiti de comiterea a patru infracțiuni de furt calificat. Acestia sunt banuiti ca in cursul lunii ianuarie, ar fi sustras mai multe…

- La data de 30 Ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Gugesti au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 23 de ani, care in cursul serii de 29.01.2023, in jurul orei 20:23, au lovit un barbat, in timp ce se afla pe peronul garii […] Articolul…