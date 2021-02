Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Radu Oprea, purtator de cuvant al PSD, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca lanseaza o provocare liberalilor sa initieze demersuri rapide pentru eliminarea tuturor pensiilor speciale, el aratand ca acestia au majoritatea care le permite sa rezolve problema.…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma, miercuri, dupa eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, ca 54.2 milioane de lei este impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari. ”Romania nu poate – si nici nu trebuie – sa mai cheltuie sume uriase pentru aceste privilegii”,…

- Social-democratii au reactionat in plen dupa ce, miercuri, Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, fiind aleasa initiativa PSD. Marcel Ciolacu, a transmis ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca in timpul cabinetului Orban a fost emisa o…

- Tema eliminarii pensiilor speciale pentru parlamentari a devenit una populara pentru partide, astfel incat, peste noapte, au aparut mai multe proiecte in acest sens. Printre initiatori se regasese si PSD, care, in mod ironic, a fost cel care a introdus prima oara pensiile speciale ale parlamentarilor.

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Social-democratii au depus in Parlament un proiect de lege Foto: cdep.ro Social-democratii au depus marti, în Parlament, un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana, anunta ministrul Economie, Claudiu Nasui, care sustine ca eliminarea pensiilor speciale trebuie sa…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca spera ca, inainte de a se pronunta asupra pensiilor speciale, judecatorii Curtii Constitutionale sa tina cont de "textul legii, dar bineinteles si de ceea ce este corect in acest moment in Romania”. In ceea ce priveste decizia unor parlamentari de a…