Oppo şi OnePlus au oprit vânzările în Germania In luna iulie, in urma unui proces intentat de Nokia, un tribunal a decis ca Oppo si OnePlus trebuie sa inceteze sa vanda produse in Germania, deoarece folosesc tehnologii 5G brevetate de Nokia fara sa plateasca, fiind, practic, acuzate de furt. Cele doua au facut Apel, insa decizia da, din nou, dreptate celor de la Nokia. Astfel, cele doua branduri chineze au inceput sa-si scoata de la vanzare produsele disponibile pana acum in Germania. Decizia nu influenteaza clientii actuali, care vor beneficia in continuare de suport conform contractului de vanzare-cumparare. Disputa se intinde pe intreg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta cladire monument istoric, cu 30 de camere si opt bai, pe un teren de 682 de metri patrati, pastreaza semnele unei epoci de modernizare si inflorire economica a Bucurestiului. Modelul francez s-a impus atunci ca principal reper in arhitectura. Limba franceza a devenit emblema paturilor sociale…

- Compania rusa Gazprom a redus miercuri, „din motive tehnice”, furnizarea de gaze catre Germania la doar 20% din capacitatea gazoductului Nord Stream. Reducerea fluxului de gaze a inceput la ora 9:00, ora Moscovei (6:00 GMT) si, conform companiei de gaze, volumul zilnic ce va fi furnizat prin Nord Stream…

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- „Pacea sociala in Germania este contestata”, a declarat Robert Habeck, vicecancelarul Germaniei, pe 7 iulie. Banditul: prețurile la gaze naturale. Rusia limiteaza proviziile Europei pentru a se razbuna pentru sprijinul acordat Ucrainei.

- Apple are probleme in Columbia, tara in care nu are voie sa importe, vanda si sa faca reclama iPhone-urilor si iPad-urilor cu conectivitate 5G. Asta deoarece gigantul american a pierdut un proces cu Ericsson, care acuza Apple ca ii incalca brevete legate de tehnologia 5G. Un tribunal din Bogota a decis…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au inregistrat luni o scadere de pana la 12%, dupa ce Canada a anuntat ca va permite exportul unei turbine importante pentru principalul gazoduct care transporta gaze naturale rusesti spre Germania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Zborul spre Spania a fost anulat și deja va este sete? Brandul spaniol de bere San Miguel profita de haosul de pe aeroporturile din Europa, promovand o campanie inedita, relateaza publicația Heute . Avand in vedere numarul mare de zboruri de vacanța anulate catre Spania și conștientizarea ca mulți oameni…

- ”Grupul Farmexim/Help Net, parte a Phoenix group, a contribuit pozitiv la rezultatele bune ale concernului german, inregistrand in 2021 o cifra de afaceri de 848,5 milioane de euro, ceea ce inseamna o crestere de 16% fata de anul precedent. Daca anul 2020 a fost unul de crestere intensa pentru grupul…