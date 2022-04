Stiri pe aceeasi tema

- TCL a anuntat o serie de 5 noi televizoare in Europa, acoperind o gama larga de segmente. E vorba despre televizoare LED 4K accesibile ca pret, dar si modele high end mini LED. E vorba despre unitati cu Google TV la bord, care se vor vinde in Europa. Pornim cu modele entry level, un TCL P73 si TCL P63,…

- Mobile World Congress 2022 a insemnat pentru majoritatea jurnaliștilor europeni și prima experiența cu OnePlus 10 Pro, flagship-ul lansat pana acum doar in China de catre companie. Bineințeles, am pus și noi mana pe el, in destul de micul stand OnePlus, care era aranjat in spațiul mult mai mare al celor…

- Tomis Mall invita clientii sa intampine primavara cu urari emotionante Martie este luna in care le spunem mai des "multumesc" femeilor din viata noastra si ne aratam recunostinta prin gesturi pline de semnificatie. Astfel, Tomis Mall le ofera rolul principal doamnelor si domnisoarelor, in campania de…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Ce salariu are un curier in Romania in comparație cu unul din Marea Britanie. Nu putem compara salariul unui curier din Romania cu cel al unuia din Marea Britanie. Diferențele sunt extreme, iar acest lucru il veți putea observa din datele de mai jos. Conform site-ului undelucram.ro , curierii de la…

- Un start-up IT fondat de niște tineri albaiulieni ofera BURSE private studenților UAB și posibilitatea de a caștiga experiența practica, ca și interni Un start-up IT fondat de niște tineri albaiulieni ofera BURSE private studenților UAB și posibilitatea de a caștiga experiența practica, ca și interni…

- De cațiva ani lumea e tentata de noi schimbari in raportul de forțe pe plan mondial. Dominanta o reprezenta „confruntarea economica” intre SUA și China pentru poziția de lider. Și pe masura ce ascensiunea economica din ultimii 30 de ani a Chinei iși urma neintrerupt cursul, SUA incepea sa piarda…

- Caștiga o super rulota in valoare de 80.000 de euro și alte premii in februarie - martie, la Vlad Cazino! Bucura-te de jocurile preferate și fiecare 30 RON mizați inseamna o șansa la premii de top! Inca de la lansarea din 2018, Vlad Cazino a promis ca va face tot posibilul sa ofere clienților cea…