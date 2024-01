Stiri pe aceeasi tema

- Povestea savantului J. Robert Oppenheimer si a rolului sau in constructia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film-drama, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.…

- Filmul "Poor Things!", care i-a adus Emmei Stone Globul de Aur pentru cea mai buna interpretare feminina, a castigat premiul pentru cel mai bun film comedie/musical, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului,…

- Paul Giamatti a castigat duminica seara Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un film comedie/musical cu rolul din "The Holdovers", in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, noteaza Agerpres.…

- Christopher Nolan a castigat premiul pentru regie, duminica seara, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului. Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Christopher Nolan si a fost obtinut pentru…

- Cu reforme recent adoptate pentru a raspunde acuzațiilor de rasism și corupție, organizatorii Globurilor de Aur sunt hotarați sa-și recaștige stralucirea, avandu-i pe „Barbie” și „Oppenheimer” ca vedete principale ale ceremoniei programate duminica seara, relateaza vineri AFP.

- Filmul „Barbie” al Gretei Gerwig domina nominalizarile pentru premiile Globul de Aur 2024. Cele 10 nominalizari ale sale fac din Barbie al doilea film cu... The post „Barbie”, „Oppenheimer” și serialul „Succession”, cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur 2024 appeared first on Special Arad…

