Propunerea CPH este Muharrem Ince, un parlamentar cunoscut pentru pozitia si discursurile sale taioase la adresa presedintelui Erdogan. De asemenea, un fost ministru de interne al dreptei, doamna Meral Aksener, si-a format propriul partid si si-a anuntat candidatura.

Muharrem Ince are 54 de ani si este parlamentar din 2002, el afsandu-se acum la a patra legislatura consecutiva. Pe linie paterna are origini grecesti, din zona Salonicului, in timp ce pe linie materna are bunici din zona de coasta a Anatoliei, de la Marea Neagra. Inainte de a fi politician, Muharrem Ince a fost profesor…