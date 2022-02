Stiri pe aceeasi tema

- Lidera colectivului disident cubanez al ''Doamnelor in Alb'', Berta Soler, si sotul ei, Angel Moya, au fost eliberati luni dupa ce fusesera arestati timp de mai multe ore, au anuntat mai multi disidenti cubanezi pe retelele de socializare, transmite agentia EFE. Cei doi soti activisti si alti…

- Lidera miscarii disidente cubaneze Damas de Blanco (Doamnele in alb), Berta Soler, si sotul sau, Angel Moya, au fost arestati duminica la iesirea din locuinta lor, de asemenea sediu al miscarii, au facut cunoscut apropiati ai acestora, noteaza AFP. Alti noua membri ai acestei organizatii au reusit sa…

- Lidera miscarii disidente cubaneze Damas de Blanco (Doamnele in alb), Berta Soler, si sotul sau, Angel Moya, au fost arestati duminica la iesirea din locuinta lor, dupa cum au facut cunoscut apropiati ai acestora, noteaza AFP. Alti noua membri ai acestei organizatii au reusit sa intre in biserici duminica,…

- Lidera miscarii disidente cubaneze Damas de Blanco (Doamnele in alb), Berta Soler, si sotul sau, Angel Moya, au fost arestati duminica la iesirea din locuinta lor, de asemenea sediu al miscarii, au facut cunoscut apropiati ai acestora, noteaza AFP. Alti noua membri ai acestei organizatii au reusit…

- Guvernul cubanez a anuntat, ieri, o noua taxa de 10% pe vanzarile individuale de produse agricole, masura care ii va afecta pe micii comercianti, lucratorii independenti si pe consumatorii de pe insula, noteaza AFP. Acest impozit va intra in vigoare luni si se aplica persoanelor fizice si intreprinderilor…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, a postat pe Twitter ca va plati peste 11 miliarde de dolari (8,3 miliarde de lire sterline) impozit pentru acest an, transmite BBC. Musk a fost implicat intr-o dezbatere publica pe rețelele de socializare cu privire la taxele pe care le platește. Senatoarul…

- Drakeo the Ruler, un rapper american, a fost injunghiat sambata seara in culise la un festival de muzica din Los Angeles. Ranile suferite au fost mult prea grave, astfel ca artistul de doar 28 de ani a murit duminica, a anuntat agentul sau, Scott Jawson, potrivit AFP. Artistul urma sa cante in week-end…