- Opozitia de stanga condusa de laburistul Jonas Gahr Store a castigat luni in Norvegia alegerile legislative dominate de soarta activitatilor petroliere din tara, potrivit unor proiectii publicate la inchiderea urnelor, relateaza AFP. O schimbare catre stanga ar alinia guvernul de la Oslo cu…

- Serviciul HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu data de 26 octombrie. Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania și Andorra vor fi primele șase țari europene ce vor avea acces la serviciul de...

- Pe podium se afla Finlanda, Islanda si Danemarca. In top 10 sunt state cu un standard de viata ridicat, insa din care lipseste SUA. In urma crizei COVID, clasamentul nu a avut schimbari majore, au precizat cei de la Statista. In top 10, printre tarile scandinave se mai numara Suedia si Norvegia. SUA…

- Orasul Umea din Suedia si orasul Tampere din Finlanda au cel mai curat aer din Europa, potrivit unui top al Agentiei de mediu a Uniunii Europene. In clasamentul celor 320 de localitați monitorizate sunt și 3 orașe din Romania, dar acestea se afla in zona „roșie” a localitaților poluate.