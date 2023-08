Stiri pe aceeasi tema

- Declinul precipitat al rublei ar oferi dovezi convingatoare ca sancțiunile economice sunt mai mult decat o simpla neplacere pentru președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, ridica o intrebare cruciala pentru securitatea globala: ce ar trebui sa realizeze, in cele din urma, aceasta pedeapsa?…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Polonia de ambitii teritoriale in fosta Uniune Sovietica si a afirmat ca orice agresiune impotriva tarii vecine si aliatului apropiat al Rusiei, Belarus, va fi considerata o agresiune impotriva Rusiei, informeaza Reuters, potrivit Rador.Moscova va…

- Opozantul si omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat in exil, a cerut sambata ca liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in rebeliune impotriva armatei ruse, sa fie ajutat in lupta sa impotriva regimului lui Vladimir Putin.

- Opozantul si omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat in exil, a cerut sambata ca liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, aflat in rebeliune impotriva armatei ruse, sa fie ajutat in lupta sa impotriva regimului lui Vladimir Putin, relateaza AFP. ”Da, chiar si diavolul ar trebui ajutat daca ar…

- Polonia a fost una dintre țarile care au susținut Ucraina inca de la inceputul razboiului, facand apel constant catre Occident pentru a-i oferi cat mai multe echipamente militare și sisteme de aparare performante. Recent, președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat intr-un interviu difuzat de televiziunile…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anunțat luni ca lanseaza o „campanie electorala” prin care vrea sa-i convinga pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin. Declarația vine in ziua cand incepe un nou proces in care Navalnii este acuzat de…

- Presedintele Volodimir Zelenski a transmis in mesajul zilnic de joi seara doua reușite extrem de importante pentru Ucraina, fara de care țara nu ar fi putut continua aceasta lupta extrem de grea. Astfel, liderul ucrainean a mulțumit membrilor Parlamentului European, care au adoptat o rezoluție prin…