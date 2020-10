Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, exilata in Lituania, a cerut ajutor pentru tara sa la o intalnire pe care a avut-o marti la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Tihanovskaia i-a oferit lui Merkel o umbrela in alb si rosu, culorile folosite…

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a facut apel miercuri la rusi sa sustina poporul belarus "in lupta sa pentru libertate", in contextul miscarii de contestare a realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP. "Propaganda rusa incearca sa distorsioneze la…