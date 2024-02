Proiectul educativ de orientare vocaționala pentru liceeni a ajuns la cea de-a treia ediție, iar incepand cu acest an poarta denumirea „Eu și cariera mea!”. In perioada februarie-mai 2024, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau gazduiește o serie de activitați in parteneriat cu Tenaris Silcotub și Universitatea și Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, cu scop de orientare in cariera și in viața menite sa determine alegeri ce maximizeaza potențialul elevilor. „Ora de cariera!” organizata de Tenaris este prima activitate din program și le-a oferit elevilor, in laboratorul multifuncțional…