Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Daraban președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) susține ca sunt presiuni mari ale constructorilor auto din Romania cu privire la Coridorul IV european. "Ați vazut presiunile pe care le fac cei de la Dacia-Renault vizavi de Coridorul IV european care e lipsa, sunt cei de…

- Mihail Vlasov a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie, decizia nefiind definitiva. In acelasi dosar, fiica sa a primit inchisoare cu suspendare. Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a fost condamnat…

- Centrul de Formare Profesionala din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, va organiza in perioada 17 septembrie – 30 noiembrie 2018 cursul de contabil. La finalizarea cursului se dobandesc cunoștințe privitoare la: planificarea activitații contabile; dezvoltarea…

- Directorii carierelor Pinoasa și Peșteana au fost demiși de conducerea Complexului Energetic Oltenia dupa accidentele de munca din ultimele zile. Un lacatuș a murit strivit de banda care transporta carbune, iar alți doi electricieni se zbat intre viața și moarte la un spital din Belgia dupa ce s-au…

- Unele modificari din Codul penal "sunt nocive pentru mediul de afaceri" Modificarile aduse Codului penal sunt extrem de toxice pentru sanatatea mediului de afaceri national si vor duce la abuzuri pe scara larga împotriva companiilor si a antreprenorilor, considera reprezentantii Camerei de…

- O persoana a decedat dupa ce un barbat inarmat neidentificat a atacat marti Camera de comert din orasul Osmaniye, situat in sudul Turciei, transmite agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, citata de dpa. Persoana decedata este vicepresedintele Camerei de comert, in timp ce seful biroului regional…

- Ministerul Afacerilor Externe a organizat, in perioada 14-17 iunie, o vizita de informare si documentare in judetele Iasi si Suceava pentru sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, informeaza un comunicat de presa remis duminica AGERPRES. Potrivit sursei citate, in cea de-a doua parte a…

- Timp de doua zile Iasul primeste vizita unei delegatii de reprezentanti ai corpului diplomatic acrediat in Romania. Acestia vor vizita societatile reprezentative pentru industria ieseana cum ar fi Cotnari, Antibiotice si Kosarom si vor avea loc dialoguri cu reprezenanti ai mediului academic – a precizat…