Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unei mari companii romanești catre viitorul premier: „Va aduc cheile de la fabrica, va rog s-o conduceți dumneavoastra, ca eu nu mai știu cum” Directorul unei mari companii romanești catre viitorul premier: „Va aduc cheile de la fabrica, va rog s-o conduceți dumneavoastra, ca eu nu mai știu…

- Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, ii propune generalului Nicolae Ciuca sa alcatuiasca o echipa de miniștri din directorii celor mai mari firme din fiecare domeniu. Potrivit lui Dragoș Damian, o asemeena decizie ar avea mai multe…

- Dupa ce am mi-am revenit din șoc, am sunat vreo 15 directori de fabrica (din mai multe domenii) care au confirmat ca toți au primit notificare de dublare a prețului – de la 1 ianuarie 2022, unii chiar de la 1 noiembrie 2021, asta însemnând puține…

- În plus, Terapia este pregatita și de aceasta data sa raspunda unei nevoi acute generate de creșterea alarmanta a numarului de noi cazuri COVID-19, prin fabricarea și importarea unor cantitați - record de FluGuard: 2,4 milioane de tablete de FluGuard pot fi…

- Mai mult ca sigur ca prezentand acest tabel (vezi Galeria Foto), voi fi catalogat drept tradator de țara, tradator de UE, spion, poate voi fi ridicat de acasa. De altfel, ma întreaba prieteni și ma înjura hateri: „De ce nu îți vezi de medicamente,…

- Dragoș Damian, director general al Terapia Cluj - cel mai mare producator de medicamente din Romania, prezinta datele care contrazic retorica guvernamentala: explozia generalizata a prețurilor nu este un fenomen care sa se desfașoare cu aceeași amploare și in alte țari din regiune. Dragoș Damian…

- Coalitia sta pe un butoi de pulbere, iar razboiul dintre PNL si USR PLUS ameninta sa provoace instabilitate guvernamentala, ceea ce ar atrage o serie de probleme suplimentare pentru o tara si asa lovita de pandemie si de scumpiri. Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, are o recomandare pentru guvernantii…

- Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, ii invita pe membrii Guvernului Romaniei sa faca un team-building pe teren, pentru a vedea adevaratele probleme ale țarii, in loc sa se certe in coaliție.„Solutie pentru aplanarea crizei din Guvern si Coalitia Guvernamentala: Team-building in teren pe teme economice,…