Operatorul telegondolei defecte din Sinaia, amendat de ANPC

Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor l-a sancționat pe operatorul telegondolei din Sinaia, dupa ce oamenii au stat ore in șir la o coada imensa ca sa ajunga la partie, in timp ce telegondola era defecta. In tot acest timp, biletele erau puse in vanzare. 15.000 de lei este amenda data de ANPC in cazul telegondolei din Sinaia, in urma problemelor tehnice de luni. Luni s-a creat o coada uriașa la telegondola care face legatura intre cota 1.400 și 2.000, „din cauza depunerilor de gheața și chiciura in zona rolelor, a cablului și a pilonilor. Mai mult, la incercarea de degivrare a…