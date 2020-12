Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele care vor intra in Republica Elena, de vineri pana pe 7 ianuarie 2021, pe la frontierele terestre, aeriene sau maritime, vor fi obligate sa se autoizoleze la domiciliu pentru o perioada de trei zile, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citat de Agerpres. Potrivit unui…

- Hellenic Telecommunications Organization a anunțat incheierea unui acord de vanzare a cotei sale de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications catre Orange Romania. La valoarea agreata de 497 milioane euro pentru intregul pachet de acțiuni (100%), valoarea acțiunilor deținute de OTE este de 268…

- ”Grupul de companii Telekom Romania anunta numirea lui Vladan Pekovic in pozitia de CEO, incepand cu data de 9 noiembrie 2020. Vladan Pekovic, director executiv tehnologie si informatie, Telekom Romania, va prelua conducerea operatiunilor din Romania, inlocuindu-l pe Miroslav Majoros care isi incheie…

- Grupul de companii Telekom Romania anunța numirea lui Vladan Pekovic in poziția de CEO, incepand cu data de 9.11.2020. Vladan Pekovic, Director Executiv Tehnologie și Informație, Telekom Romania, va prelua conducerea operațiunilor din Romania, inlocuindu-l pe Miroslav Majoros care iși incheie mandatul…

- Hellenic Telecommunications Organization a anunțat incheierea unui acord de vanzare a cotei sale de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications catre Orange Romania. La valoarea agreata de 497 milioane euro pentru intregul pachet de acțiuni (100%), valoarea acțiunilor deținute de OTE este de 268…

- "Orange Romania anunta ca a semnat acordul pentru achizitia pachetului majoritar de 54% din actiunile Telekom Romania Communications (TKR), intr-o tranzactie care va accelera, in mod semnificativ, strategia Orange de a deveni prima alegere a clientilor pentru servicii convergente pe piata locala. Orange…

- "Orange Romania anunta ca a semnat acordul pentru achizitia pachetului majoritar de 54% din actiunile Telekom Romania Communications (TKR), intr-o tranzactie care va accelera, in mod semnificativ, strategia Orange de a deveni prima alegere a clientilor pentru servicii convergente pe piata locala.…

- "Am fost identificat ca un contact al unei persoane care a fost testata pozitiv pentru COVID -19. Sunt bine si fara simptome, dar voi intra in carantina in urmatoarele cateva zile, in conformitate cu protocoalele OMS, si voi lucra de acasa", a scris pe Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta…