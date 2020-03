Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- Guvernul a stabilit conditiile pentru intrarea in somaj tehnic si a reglementat depunerea online a documentelor pentru obtinerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgenta Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Directia Generala Turism a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectati de raspandirea COVID-19, si care totodata vine in ajutorul turistilor. Rezervarile…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, l-a numit marti pe Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in postul de membru al Consiliului de Supraveghere al companiei, dupa ce au…

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat, joi, ca nu exista probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019 - 2020.Productia interna in Romania este de aproximativ 28 milioane mc/zi, iar stocul de gaze naturale inmagazinate in…

- Directorul General al Uzinei Mecanice Cugir, Iulian Cristian Simu, a fost numit secretat de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la scurt timp dupa instalarea sa in fruntea fabricii. Decizia de numire, luata printr-o propunere a premierului Ludovic Orban, a fost publicata in…