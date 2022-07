Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul britanic de sateliti OneWeb este aproape de o fuziune cu rivalul francez Eutelsat, o tranzactie care va da nastere unui operator pan-european capabil sa concureze cu proiectul Starlink al miliardarului american Elon Musk, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui…

- Internetul prin satelit Starlink creat de Elon Musk este disponibil acum in 32 de țari. Iar, incepind cu 2022, pina in 2023, rețeaua promite sa se lanseze in Moldova, Kazahstan, Turkmenistan și Kirgizstan. Pentru unele țari, printre care și Moldova, exista un indiciu ca translația va fi disponibila…

- Timp de secole, o friptura delicioasa sau un cotlet de porc au fost mancarurile preferate de la cina odata cu bunastarea acumulata din societați și cu imbunatațirea dietelor. Insa situația nu mai e la fel. In contextul in care inflația face carnea de vita și cea de porc mai scumpa, puiul devine, prin…

- Sateliții miliardarului Elon Musk reprezinta o ținta pentru China. Beijingul considera Starlink o amenințare pentru siguranța naționala și deja a inceput sa caute metode sa distruga sateliții. Space X, compania miliardarului, a semnat contracte cu Departamentul Apararii din Statele Unite. „Daca sateliții…

- Cel mai bogat om al planetei continua sa fie in 2022 Elon Musk, cu o avere estimata la peste 219 miliarde de dolari. CEO-ul companiei producatoare de mașini electrice Tesla ramane unul dintre cei mai preocupati și mai ocupați oameni din lume. Cuprins: Ce este serviciul de internet Starlink? Ce viteze…

- Elon Musk a transmis ca guvernele și companiile ar putea fi nevoite sa plateasca pentru a folosi conturile de pe Twitter. „Twitter va fi mereu gratuit pentru utilizatorii ocazionali, dar poate un cost modic pentru utilizatorii comerciali/guverne”, a scris Elon Musk, miercuri, pe Twitter. Ultimately,…

- Elon Musk a vandut actiuni Tesla Inc. in valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, dupa ce a incheiat un acord de succes de 44 de miliarde de dolari pentru a cumpara Twitter Inc, scrie Bloomberg preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…