Operatiunile militare ale Statelor Unite in strainatate continua in pofida coronavirsului care obliga militarii sa ia masuri fara precedent pentru a se proteja impotriva pandemiei de COVID-19, a afirmat vineri numarul doi al statului-major american, generalul John Hyten, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Nu exista niciun impact asupra operatiunilor", a declarat generalul Hyten unui grup restrans de jurnalisti.



"Misiunile pe care le desfasuram in prezent in lume sunt executate conform acelorasi reguli de angajament si dupa acelasi model ca in urma cu o luna sau doua", a spus el.



"Vom…