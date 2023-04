Operaţiunile de căutare de la Sloviansk s-au încheiat. Bilanţul final al morţilor Cincisprezece persoane au murit in urma atacului de vineri al rusilor asupra unui bloc din Sloviansk, conform bilantului final anuntat de guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, potrivit kyivindependent.com. 24 de civili au fost raniti. Operatiunile de cautare s-au incheiat, a precizat Kirlenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

