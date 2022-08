Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva mult asteptata a trupelor ucrainene a inceput in regiunea de sud a Hersonului, iar presedintele, Volodimir Zelenski, a spus: „Daca vor sa supravietuiasca, este timpul ca armata rusa sa fuga”. Trupele ucrainene au spart apararea rusa in mai multe zone din prima linie din apropierea orasului…

- In cursul zilei de ieri, Ucraina și-a anunțat inceperea contraofensivei pe frontul de sud al Ucrainei, astfel ca, potrivit jurnaliștilor ucraineni, forțele armate au lansat deja mai multe acțiuni de lupta in regiunea Herson. In cursul nopții de luni spre marți, Volodimir Zelenski a transmis un avertisment…

- Noua Zeelanda trimite 120 de militari in Marea Britanie pentru a antrena trupele ucrainene din prima linie a frontului, a anuntat, luni, guvernul neozeelandez intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania energetica de stat ucraineana Energoatom anunta, intr-o postare pe Telegram, ca forțele ruse au minat centrala nucleara Zaporojie, informeaza Meduza, site-ul rus de stiri independent.Generalul-maior Valeri Vasiliev, din cadrul Trupelor de Protecție Nucleara, Biologica și Chimica ale Rusiei,…

- Forte ucrainene au atacat din nou, in noaptea de duminica spre luni, un pod important, la Herson, un oras situat in sud, ocupat de armata rusa, anunta autoritatile de la Kiev, relateaza AFP.

- Trupele de ocupație ruse nu sunt in prezent in masura sa desfașoare operațiuni ofensive in Ucraina, iar intrebarea este daca vor putea respinge efectiv contraofensiva așteptata a Forțelor Armate ale Ucrainei de pretutindeni. Despre aceasta intr-un interviu, extrase din care au fost publicate pe YouTube…

- Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar…

- Forțele rusești au continuat operațiunile ofensive in mai multe locații din estul Ucrainei, dar nu au obținut caștiguri confirmate in asalturile terestre efectuate marți, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de marți spre miercuri. Trupele au capturat…