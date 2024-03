Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Informații de pe langa președintele ucrainean Volodimir Zelenski se așteapta ca, in primavara, sa se incerce inlaturarea de la putere a șefului statului, a carui legitimitate va fi pusa sub semnul intrebarii, relateaza Rador Radio Romania. "Operațiunea speciala "Maidan-3" va atinge punctul…

- SUA au inconjurat Rusia cu 12 baze militare secrete. Sunt dezvaluiri facute de celebra publicație New York Times. Serviciile secrete americane au construit in ultimii opt ani o rețea de baze de spionaj din care fac parte și 12 locații secrete din apropiere de granița Rusiei cu Ucraina. Dezvaluirile…

- Informația potrivit careia liderii separatiști de la Tiraspol vor cere alipirea Transnistriei la Federația Rusa nu se confirma, afirma Serviciul de informații militare a Ucrainei (GUR), citat de Pravda.com.ua și de Deschide.md. Potrivit purtatorului de cuvant al GUR, Andrei Iusov, așa zișii deputați…

- Serviciile secrete ucrainene fac anunțul care da fiori la Kremlin (surse)Ucraina a atacat cu ajutorul dronelor, in noaptea de miercuri spre joi, un depozit de petrol din nordul Rusiei, a declarat joi pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, un nou caz de lovituri aplicate de…

- Industria de aparare rusa a trecut „pe picior de razboi” și este capabila sa produca in prezent 2 milioane de obuze de artilerie pe an, la care s-au adaugat, in 2023, circa un milion de obuze furnizate de Coreea de Nord. De asemenea, Rusia produce in fiecare luna intre 115-130 de rachete „strategice”…

- Rusia isi va „intensifica” atacurile asupra tintelor militare din Ucraina, ca razbunare pentru bombardarea de catre armata ucraineana a orasului rusesc Belgorod in acest weekend, a anuntat luni Vladimir Putin. ”Vom intensifica loviturile, nicio crima impotriva civililor nu va ramane nepedepsita, asta…

- Aproximativ 19.000 de soldati rusi au fost trimisi in apropierea granitei cu Ucraina a raportat, sambata, serviciul de presa al Comandamentului Fortelor Armate ucrainene, potrivit stiripesurse.ro.Potrivit militarilor Kievului, fortele armate rusesti isi continua "agresiunea impotriva ucrainenilor de…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) isi propune pentru anul viitor sa-si intensifice operatiunile de culegere de informatii si sa efectueze acte de sabotaj in adancimea teritoriului controlat de Rusia.