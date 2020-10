Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat Laurențiu Baranga, presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pana in urma cu doua zile, anterior adjunct al Oficiului Secretelor de Stat, a fost retinut pentru 24 de ore, sambata seara, sub acuzația de inselaciune, intr-un dosar coordonat de Parchetul…

- PSD a depus plangere la Parchetul General cu privire la situația de la Biroul Electoral de Circuscripție a Sectorului 1 al Capitalei. Exista „suspiciuni foarte, foarte mari” cu privire la procesul electoral din Capitala, a anunțat Sorin Grindeanu, care a amintit ca Daniel Tudorache a facut o solicitare…

- Scandalul pentru alegerea primarului sectorului 1 continua, dupa ce, luni, a fost deschis un dosar penal pentru frauda. Dan Tudorache anunța ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor, iar Clotilde Armand, caștigatoare la numaratoarea parțiala, cere Parchetului General sa se ocupe de…

- Procurorii DNA Constanța l-au pus sub control judiciar timp de 60 de zile pe șeful Poliției Eforie, Cornel Gabriel Coteanu, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita in forma continuata și instigare la abuz in serviciu, potrivit unui comunicat DNA. DNA il acuza pe șeful Poliției ca in sezonul…

- Ministerul Educației a renunțat la ideea ca parinții sa completeze o declarație pe proprie raspundere atunci cand iși trimit copiii la școala, un document prin care ar fi trebuit sa iși asume ca nu au simptome de boala și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat…

- Procurorii DNA Iași au deschis un dosar penal pe numele a trei politisti de la Rutiera pentru luare de mita, sub acuzația ca ar fi pretins și primit de la niște șoferi pizza drept șpaga. Miercuri dimineata, cei de la Directia Generala Anticoruptie Iasi, la cererea DNA Iasi, au mers in mai multe locatii…

- Aproape toata conducerea Parchetului General se afla in izolare dupa apariția unui caz de coronavirus in instituție, relateaza surse din cadrul PICCJ pentru STIRIPESURSE.RO. Ioan Șandru, procurorul care a instrumentat dosarul lui Carmen Iohannis, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Procurorilor li…

