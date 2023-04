Stiri pe aceeasi tema

- Peste 14.000 de persoane au fost arestate si peste 8.000 de arme de foc au fost confiscate in cadrul unei vaste operatiuni coordonate de Interpol in America Latina, a anuntat marti organizatia internationala cu sediul la Lyon, informeaza news.ro.Raidurile, care s-au desfasurat in perioada 12 martie…

- Un american, Edwin Castro, a castigat 2 miliarde de dolari la LOTO! Cum ar fi sa joci la loto, și sa caștigi nu mai puțin de 2 miliarde de dolari? Unii nu ar știi ce sa faca cu o asemenea suma, iar alții, precum personajul despre care discutam azi, a reușit sa cheltuiasca 25 de […] The post A castigat…

- Samsung Electronics a anuntat miercuri ca intentioneaza sa investeasca 300 de mii de miliarde de woni coreeni (228 de miliarde de dolari) intr-un nou complex de semiconductori din Coreea de Sud, despre care guvernul spune ca va fi cel mai mare din lume, ca parte a unor eforturi agresive ale tarii de…

- Banca Mondiala a anuntat joi, 9 februarie, ca va acorda un sprijin de 1,78 miliarde de dolari Turciei, pentru redresarea și reconstrucția țarii, dupa cutremurul violent in care si-au pierdut viata mii de oameni, transmite publicația Bar r ons , care citeaza AFP. „Acordam o asistenta imediata si pregatim…

- Pierderile la bursa ale conglomeratului Adani din India, declansate de un raport critic al unei firme americane de short selling, s-au adancit, depasind joi 100 de miliarde de dolari, transmite CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Analistii se asteapta ca firmele petroliere sa isi depaseasca propriile recorduri anuale, pe baza preturilor ridicate si cererii in crestere, impingand profitul cumulat la aproape 200 de miliarde de dolari. Amploarea castigurilor a reinnoit criticile la adresa industriei petroliere si a declansat solicitari…

- Vanzarile de arme ale Guvernului Statelor Unite catre alte guverne s-au ridicat la aproape 51,9 miliarde de dolari in anul fiscal 2022, suma reprezentand o creștere cu 49% comparativ cu cea din 2021 (34,8 miliarde de dolari), potrivit noilor date ale Depa

- Reprezentantii lui Musk au discutat, in decembrie, despre vanzarea de noi actiuni Twitter de pana la 3 miliarde de dolari. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Raspunzand la o intrebare daca articolul WSJ a fost corect, Musk a spus ”nu” intr-un tweet. Seful…