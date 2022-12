Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a solicitat țarilor NATO, in primul rand Statelor Unite, sa-i ofere avioane de lupta F-15 și F-16, cu ajutorul carora sa-și protejeze mai eficient spațiul aerian impotriva Rusiei. Cererea a fost formulata de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba. El a mai solicitat și sisteme de aparare…

- Una dintre figurile cheie ale Rusiei, Alexander Dugin a cerut ca președintele Vladimir Putin sa fie dat jos și a lasat de ințeles ca ar trebui chiar și ucis dupa infrangerea umilitoare suferita de Moscova la Kherson, noteaza The Mirror. Naționalistul Alexander Dugin a devenit primul rus important care…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Deportarea ucrainenilor in Rusia, organizata de regimul Putin, ar putea reprezenta o crima contra umanitații, avertizeaza organizația Amnesty International. Este vorba de acțiunile desfașurate pe timpul razboiului din Ucraina, care a inceput la 24 februarie 2022. Sub pretextul ca protejeaza populația…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- Rusia a intrat in conflict cu marile companii de tehnologie pentru a controla fluxul de informatii, dupa ce a trimis trupe in Ucraina pe 24 februarie, incetinind serviciul Twitter si interzicand Facebook si Instagram. ”Roskomnadzor a restrictionat accesul la serviciul SoundCloud in legatura cu plasarea…

- Ucraina "va continua sa elibereze" teritorii "indiferent ce are de spus Rusia”, spune ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, ca raspuns la referendumul anunțat de separatiști. "Șantaj naiv cu amenințari și povești de groaza” - a fost și reacția biroului lui Zelenski. Kuleba a reacționat la…