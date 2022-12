Operațiune de spionaj de amploare a Mossad în Turcia: peste 40 de persoane, săltate de serviciile secrete turcești O operațiune comuna a Poliției din Istanbul și a Serviciului Național de Informații (MIT) impotriva suspecților de spionaj asupra palestinienilor din Turcia a dus la reținerea a 44 de persoane, transmit autoritațile turce. Șapte dintre acestea au fost arestate in cele din urma. Suspecții sunt acuzați de serviciile turcești ca au divulgat informații despre expatriații palestinieni din Turcia catre agenția israeliana de informații Mossad, relataza DailySabah. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati rusi si americani s-au intalnit vineri la Istanbul pentru a discuta o serie de „chestiuni dificile” in relatiile bilaterale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, transmit agentii ruse de presa citate de Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cinci persoane au fost arestate in Bulgaria, banuite ca au participat la atentatul cu bomba de la Istanbul. Printre ele sunt și cetateni moldoveni. Turcia a pus deja sub acuzare mai mulți suspecți. Gruparea planificase atentate in Turcia si intr-o alta tara europeana.

- Autoritatile din Turcia au anuntat ca aproape 900 de membri ai fortelor de securitate participa la o operatiune impotriva gruparii militante kurde PKK din estul tarii, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Serviciile secrete din Iran au publicat o declarație comuna, subliniind rolul major al agențiilor de informații straine, in special al CIA, in „orchestrarea revoltelor violente” din Iran din ultimele saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In perioada 10-14 octombrie, Geoffrey R. Pyatt, asistentul Secretarului de Stat pentru Resurse Energetice din cadrul Biroului de Resurse Energetice, va calatori la Istanbul, in Turcia, la Bucuresti, in Romania, si la Sofia, in Bulgaria, unde se va intalni cu reprezentanti guvernamentali si cu lideri…

- Poliția metropolitana din Las Vegas investigheaza mai multe injunghieri pe Las Vegas Strip. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…