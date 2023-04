Stiri pe aceeasi tema

Primarul USR al municipiului Campulung, Elena Lasconi, i-a urat in Vinerea Mare deputatei PSD Simona Bucura Opreascu „sa pasca".Edilul supraveghea o lucrare stradala, cand a vazut un grup de PSD-iști. „Plecați acasa, ca ne-am saturat de minciunile voastre! Mereți acasa!", le striga primarul USR.

Patru tineri, printre care si un minor, care fi violat o persoana cu afectiuni psihice, au fost trimisi in judecata pentru infractiunea de viol, a informat miercuri,Parchetul de pe langa Tribunalul Horezu, intr-un comunicat transmis Agerpres.

Armata austriaca si-a suspendat sambata dimineata operatiunile de salvare din Turcia din cauza a ceea ce a numit ''riscuri de securitate'' in zonele in care intervine pentru ajutorarea victimelor cutremurelor devastatoare de luni, soldate cu peste 24.000 de morti, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.

Un sofer in varsta de 21 ani, din judetul Neamt, a fost depistat de politistii rutieri conducand cu 192 kilometri pe ora in localitatea Dumbrava, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

O operatiune era in curs de desfasurare vineri dimineata pentru a ghida spre mare o balena cu cocoasa care a ramas blocata in estuarul unui fluviu din Bretania, in vestul Frantei, au anuntat reprezentantii asociatiei care coordoneaza aceasta misiune de salvare, informeaza AFP.

Gerul din SUA face victime total neașteptate. Un mic raton a ramas cu testiculele lipite pe o cale ferata, dar norocul lui a fost ca l-a descoperit un muncitor de la caile ferate.