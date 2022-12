Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști, pompieri și salvamontști cauta la aceasta ora doua tinere care nu au mai ajuns la destinație. Alarma a fost data de prietenii fetelor care au anunțat autoritațile puțin dupa miezul nopții. Nici mașina cu care se deplasau cele doua tinere nu a fost gasita, a informat sambata Inspectoratul…

- Doua tinere disparute la Clisura Dunarii sunt cautate de pompieri, salvamontiști și polițiști. Acestea mergeau cu un autoturism catre Bigar și prietenii nu mai pot lua legatura cu ele. Conform ISU Caraș-Severin, cele doua tinere se aflau intr-un autoturism și mergeau spre localitatea Bigar, comuna Berzasca. …

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce un apel efectuat dupa miezul nopții indica faptul ca doua tinere ar fi disparut in drum spre localitatea Bigar din Caraș-Severin. „Apelul a fost facut in jurul orei 00:30 de catre un prieten al tinerelor, care a sesizat faptul ca acestea nu au mai ajuns și nici nu…

- Ucraina raporteaza un nou atac cu rachete rusești joi dimineața, in timp ce se aud explozii in mai multe orașe. Autoritațile au declarat ca exploziile provin de la sistemele de aparare aeriana care doboara rachetele care se apropie. Oleksi Arestovich, consilier al biroului prezidențial, a scris pe Facebook…

- Drumarii si pompierii din judetul Caras-Severin au intervenit dupa ce precipitatiile din ultimele 24 de ore au cauzat inundatii pe mai multe drumuri, inclusiv DN 57. In aceasta dimineata SDN Caransebeș și DJ Caraș–Severin au raportat ca pe un pod colmatat pe DN 57, in zona localitatii Comoraste, unde…

- Inundație in aceasta seara in localitatea Valiug, județul Caraș-Severin, ca urmare a unei avarii produse la o conducta de aducțiune, parte din sistemul hidroenergetic din zona. „De la Detașamentul de Pompieri Reșița sunt alocate o autospeciala de intervenție și patru motopompe pentru a acționa in sprijinul…

- Un barbat de 55 de ani din Moldova Noua acuza ca trei polițiști l-au sechestrat și batut cu bestialitate, rupandu-i un picior, dupa care l-au aruncat in Dunare. Incidentul a avut loc in ianuarie 2021, iar DIICOT a transmis astazi, 5 noiembrie, ca cei trei politisti au fost retinuti . Puiu Holic a susținut…

- Un argeșean a fost dat disparut in cursul zilei de joi, 06. 10. 2022, in jurul orei 18.00. Numele lui este CATANA GHEORGHE, are 83 de ani și a plecat din zona centrala a municipiului Pitești. Conform unui comunicat al IPJ Argeș, ar fi vorba despre o plecare voluntara. Polițiștii din cadrul Poliției…