Operație pe creier cu pacientul treaz, în Bihor. Ce i s-a cerut bărbatului să facă în timpul intervenției Un pacient in varsta de 66 de ani, cu o tumora cerebrala, a fost salvat printr-o interventie chirurgicala efectuata in premiera in judetul Bihor, acesta fiind treaz si constient in timpul procedurii si solicitat sa vorbeasca si sa numere. Pacientul prezenta o tumora cerebrala de 2 centimetri, localizata la nivelul lobului temporal stang. S-a dispus rezectia tumorala cu ajutorul microscopului. Deoarece tumora era situata intr-o zona cu functionalitate importanta, echipa operatorie a decis utilizarea in premiera a unei tehnici de anestezie speciale, numita ‘asleep-awake-asleep’ (adormit-treaz-adormit).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

