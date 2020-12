Medicul neurochirurg Andrei Brinzeu a realizat o interventie de drezotomie cervicala, in premiera nationala, la Spitalul Județean de Urgența „dr. Pius Branzeu” din Timișoara, iar dupa operația care a durat opt ore pacienta a scapat de durerile provocate de cancer. In Franta, prima astfel de operatie a fost realizata in 1970. Doctorul Andrei Branzeu din […] Articolul Operatie in premiera naționala, la Timisoara. O femeie a scapat de durerile provocate de cancer a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .