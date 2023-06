Stiri pe aceeasi tema

- Anatol Covali a fost solistul operei din Constanta intre 1971 ndash; 1979 si 1980 ndash; 1983 A cantat in limbile: romana, italiana, franceza si germana in opere de Giuseppe Verdi, P. Mascagni, P. Leoncavallo, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Richard Wagner, Sabin dragoi, Franz Lehar, George Enescu,…

- Opera Nationala Romana din Iasi va participa in aceasta luna la DescOpera, un festival international organizat la Butuceni, in Republica Moldova. La inedita manifestare in aer liber, care a atras la fiecare dintre editiile precedente mii de spectatori, vor fi prezente teatrele lirice din Chisinau, Odesa…

- Cea de-a doua ediție a Bucharest Opera Festival aduce pe scena Operei Naționale București productii de pe doua importante scene europene : „Manon Lescaut” de G. Puccini, coproductie Teatrul Național din Belgrad – Opera Madlenianum (17 iunie) si „Pelleas și Melisande” de Debussy, productie a Operei Maghiare…

- Cea de-a doua editie a Bucharest Opera Festival, care va avea loc in periaoda 16 iunie - 24 iunie, aduce pe scena Operei Nationale Bucuresti productii de pe doua importante scene europene: „Manon Lescaut” de G. Puccini, coproductie Teatrul National din Belgrad - Opera Madlenianum (17 iunie) si „Pelleas…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 25 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic Hollywood in Pitești 2023. In program: J. Hisaishi – Howl’s Moving Castle, E. Bernstein – Magnificent Seven, C. Chaplin – This Is My Song, J. Powell – How To Train Your Dragon, S. Iradier –…

- Rapper-ul si compozitorul american Lil Pump va canta anul acesta, in premiera la Neversea, pe scena principala a festivalului care are loc intre 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanta. Pentru cele 4 zile si 4 nopti sunt asteptati peste 150 de artisti si DJ-i de top si zeci de mii de fani, potrivit…

- Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 12:00, biletele de intrare la ultimele reprezentatii care vor avea loc pe scena teatrului liric iesean in stagiunea 2022-2023. Acestea vor avea loc in lunile iunie si iulie, dupa urmatorul program: 1 iunie – „Sunetul muzicii", de Richard…

- Un nou grup infracțional organizat a pus la cale bazele unui ,,imperiu de comercializare al drogurilor online”. Gruparea este specializata in comercializarea a drogurilor de mare risc, in special in București, dar și in restul țarii. DIICOT vegheaza, dar nu aresteaza! Odata cu evoluția tehnologiilor…