Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat la prudenta fata de utilizarea inteligentei artificiale (AI) in sectorul asistentei medicale publice, afirmand ca datele folosite de AI pentru a ajunge la anumite decizii ar putea fi partinitoare sau utilizate in mod eronat, informeaza Reuters, citata…

- Italia a alocat luni 30 de milioane de euro (33 de milioane de dolari) pentru a imbunatați competențele acelor angajați ale caror locuri de munca ar putea fi cel mai mult amenințate de avansul automatizarii și al inteligenței artificiale, scrie Reuters. Potrivit Fondo per la Repubblica Digitale (FRD),…

- ​Google, care in ultimul deceniu a dezvoltat mai multe tehnologii pentru AI și cercetatorii au publicat numeroase lucrari in domeniu, risca sa-și piarda avantajul in fața comunitații open-source, avertizeaza un inginer al companiei. Google a lansat in ultimii ani multe tehnologii esențiale de AI, insa…

- Un europarlamentar roman coordoneaza, in Parlamentul European, proiectul de regulament AI Act, prin care Uniunea Europeana iși propune sa fie primul spațiu care reglementeaza tehnologiile de inteligența artificiala, la nivel mondial. „Scriem reguli pentru reglementarea tehnologiilor de genul ChatGPT,…

- Elon Musk, proprietarul Twitter, formeaza o echipa de cercetatori si ingineri AI, potrivit FT, si este, de asemenea, in discutii cu unii investitori ai SpaceX si Tesla despre investitii in noua sa afacere. Planul lui Musk in acest sens vine la cateva saptamani dupa ce un grup de cercetatori si directori…

- Viitorii someri ChatGPT au competente intelectuale. La finalul lunii martie, sute de experti din intreaga lume, printre care si Elon Musk, au semnat un apel pentru o pauza de sase luni in dezvoltarea inteligentei artificiale, pana cand efectele vor fi cunoscute, minimalizandu-se astfel riscurile. ChatGPT,…

- OpenAI a scos ChatGPT din funcțiune in Italia, dupa ce autoritatea guvernamentala pentru protecția datelor – Garante – a interzis temporar vineri chatbotul și a lansat o ancheta privind presupusa incalcare a normelor de confidențialitate de catre aplicația de inteligența artificiala. Garante a acuzat…