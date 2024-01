Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorii Nicholas Basbanes si Nicholas Gage au declarat instantei, intr-o actiune colectiva propusa, ca companiile le-au incalcat drepturile de autor prin includerea mai multor carti ale lor ca parte a datelor utilizate pentru antrenarea modelului de limbaj mare GPT al OpenAI. Reprezentantii Microsoft…

- Ultimul an a fost marcat de discuții pe tema Inteligenței Artificiale, majoritatea fiind scandaluri de amploare mondiala, precum concedierea lui Sam Altman, care s-a lasat cu intoarcerea sa dupa doar o saptamana. Iata ca mai sunt doar cateva zile pana in 2024 și avem parte de un alt scandal care se…

- Inteligența artificiala, intre o tehnologie „puternica și unica“ și fabulație! Intr-un singur an, conceptul de inteligenta artificiala (AI) a trecut de la a reprezenta un sinonim pentru science fiction la a deveni un instrument folosit de milioane de oameni, pe masura ce expertii avertizeaza asupra…

- Cotidianul The New York Times (NYT) a dat in judecata miercuri companiile OpenAI si Microsoft. Acestea sunt acuzate ca au folosit fara permisiune milioanele de articole ale ziarului pentru a antrenarea tehnologiilor de inteligenta artificiala, scrie News.ro. The New York Times este prima mare organizatie…

- The New York Times este prima mare organizatie media din SUA care, invocand nerespectarea drepturilor de autor, da in judecata OpenAI si Microsoft, care au creat ChatGPT si alte platforme de inteligenta artificiala. NYT acuza cele doua companii ca au incercat „sa profite de investitia masiva” a publicatiei…

- Scriitorii, inclusiv castigatorii Premiului Pulitzer Taylor Branch, Stacy Schiff si Kai Bird, care au scris in colaborare biografia lui J. Robert Oppenheimer, ”American Prometheus”, care a fost adaptata in filmul de succes ”Oppenheimer” anul acesta, au declarat marti instantei ca aceste companii le-au…

- Vestea vine in timp ce editorii, artistii, scriitorii si tehnologii cantaresc din ce in ce mai mult sau urmaresc actiuni legale impotriva companiilor din spatele instrumentelor populare de inteligenta artificiala generativa, inclusiv chatboturi si modele de generare de imagini, pentru ca se presupune…

- Colegislatorii UE au ajuns la un „acord politic” asupra unui text care ar trebui sa incurajeze inovarea in Europa, limitand in acelasi timp posibilele abuzuri ale acestor tehnologii extrem de avansate. „Istoric! UE a devenit primul continent care stabileste reguli clare pentru utilizarea inteligentei…