Brad Lightcap, directorul operațional al OpenAI, a declarat ca grupul vrea sa inființeze o echipa care sa exploreze modurile in care chatbot-ul poate fi utilizat in sistemul de invațamant. „Majoritatea profesorilor incearca sa gaseasca modalitați de a incorpora (ChatGPT) in curriculum și in modul in care predau. Noi, cei de la OpenAI, incercam sa-i ajutam sa se gandeasca la problema și probabil ca anul viitor vom inființa o echipa cu singura intenție de a face asta”, a declarat Brad Lightcap conform Reuters. Exista nenumarate modalitați de a folosi ChatGPT in salile de clasa, a spus Andrew Mayne,…