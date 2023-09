In vara anului 1973, adica in urma cu 50 de ani, Opel prezenta lumii intregi modelul Kadett C. Cea de-a treia generație a celebrului model a fost disponibila in mai multe variante de caroserie, inclusiv sedan, break și coupe. Opel Kadett C a fost construit in Germania, Marea Britanie, Asia, Australia, America de Nord și America de Sud. In țara de baștina, Kadett C a fost disponibil inițial cu un motor de 1.2 litri, in versiuni de 52 și 60...