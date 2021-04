Comisia Tehnica Mixta, care ofera consultanta grupului de state producatoare de petrol intre care se afla Arabia Saudita si Rusia, s-a reunit marti, inaintea unei reuniuni ministeriale de joi, la care se va decide politica referitoare la productie. “In pofida reducerii continue a stocurilor comerciale ale OCDE, acestea raman peste media perioadei 2015-2019, iar volatilitatea care predomina in structura pietei este un semnal al conditiilor de piata fragile”, afirma grupul in raport. In scenariul sau de baza, comisia se asteapta ca cererea de petrol sa creasca cu 5,6 milioane de barili pe zi in…